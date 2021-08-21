21 Ağu 2021 - 15:32- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 15:35

Şile'de 4655 m2 arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Şile'de 4655 m2 arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Şile'de 4655 m2 arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış) mask

İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.

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21 Ağu 2021 - 15:32 - Gündem

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