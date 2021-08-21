21 Ağu 2021 - 15:35- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 15:37

Yerüstü çöp konteyneri alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yerüstü çöp konteyneri alınacaktır

21 Ağu 2021 - 15:35 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.290.113 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şile'de 4655 m2 arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış) mask
Şile'de 4655 m2 arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)
Esenler'de 97 m² arsa ve tek katlı yapı mahkemeden satılıktır mask
Esenler'de 97 m² arsa ve tek katlı yapı mahkemeden satılıktır
Ambarcı Merkez Camii  hızla yükseliyor mask
Ambarcı Merkez Camii  hızla yükseliyor
Özel Konak Hastanesi yeni bir protokol daha imzaladı mask
Özel Konak Hastanesi yeni bir protokol daha imzaladı
Kocaman genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu   mask
Kocaman genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu  
Eğitime Destek Platformu buluştu   mask
Eğitime Destek Platformu buluştu  
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL