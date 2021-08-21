21 Ağu 2021 - 16:01- Asayiş G: 21 Ağu 2021 - 16:11

Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler

Derince'de aniden duran sürücü adayı eğitim aracındaki sürücü eğitmenini, bir araçtan inen şahıslar tarafından tabanca ile darp edildi.
Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler mask

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde bulunan sürücü adayı eğitim alanında seyir halinde olan 41 HC 465 plakalı, sürücü adayı eğitim aracı aniden durdu. Aracın arkasında seyir halinde olan bir otomobilden inen şahıslar, aniden durduğu için araçta bulunan sürücü kursu eğitmeni Ahmet Dursun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şahıslar, önce Ahmet Dursun’u tehdit etti daha sonra da darp etti. Şahıslar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk dildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet Tosun’u darp eden şahısları yakalayarak, polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# eğitim

21 Ağu 2021 - 16:01 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Mtn - Mağdur ifade verirken suçlular serbest kalır

Polisin çabadı boşa

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ağustos 18:26
02

Izmit Aşığı - malesef böyle kuduz köpekler kentimizde sayıca çok fazla var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ağustos 17:11
01

Kimlik Tespiti - Kocaeli il hakem kurulu başkanı Ahmet tosun mu bu?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ağustos 17:00
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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