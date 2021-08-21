Subaylıktan vazgeçip kendini müziğe adadı

Gölcük Donanması’nda görevliyken bir tesadüf sayesinde yeteneği keşfedilen Astsubay Bülent Yağızer, belli bir süre sonra ruhunun sanata daha yakın olduğuna karar verdi ve ses sanatçısı oldu. Besteleri, albümleri ve klipleri bulunan Değirmendereli Bülent, son olarak 2020 yılının en önemli projelerinden biri olan “Attila Özdemiroğlu Besteleri” isimli albüme ünlü sanatçılarla birlikte girdi. Bülent Yağızer’in, askerlikten müziğe geçiş hikayesini gelin kendi ağzından dinleyelim…

İlk defa nerede sahneye çıktınız?

1998 yılında, Gölcük Astsubay Orduevi’nde başladım. O dönem görevli Kıdemli Çavuş yani Astsubaydım. Cumartesi günleri orduevine canlı müzik dinlemeye giderdik. Sanatçının rahatsızlandığı bir gün orduevi müdürümüz masamıza gelerek “programı sen yap” dedi. Kendi aramızda şarkı söylediğimizi biliyordu. Komutanım nasıl olacak derken kendimi sahnede buldum.

“HERKES AYAKTA ALKIŞLADI”

Orkestra ile hiçbir prova ve repertuvar olmadan 1 saat 45 dakika aralıksız şarkılar eşliğinde geçti. Orduevi coştu, program bittiğinde orkestra ile uzun uzun bakıştık. Ortalık yıkıldı, herkes ayakta alkışladı. Benim için çok acayip bir tecrübe oldu.

“ASKER Mİ KALMALIYIM, SANATÇI MI OLMALIYIM?”

Sahnenin tozunu yutmuştum bir kere. Kendime, “Mesleğim müzik mi, askerlik mi olmalı” diye sordum. Bir anda kendimi bu iki şık arasında seçim yapmaya çalışırken buldum.

“O KONSERDEN SONRA KARAR VERDİM”

Daha sonra filo komutanımızın izni ile Yüzbaşılar’da bir konser daha verdim. 3 saat 45 dakika zaman geçirdim, 1500-2000 kişiye sahnede 120’ye yakın şarkı söyledim. Sonrasında yapacağım işin bu olduğuna karar verdim.

“ALBÜM TEKLİFİ ALDIM”

Bir dönem söz ve beste yazarlığı yapmaya başladım. Bir sanatçıya beste vermek için gittiğimiz toplantıda besteyi seslendirmem istendi. Şarkımı mırıldanınca, şirketin sahibi toplantıyı keserek özel olarak görüşmek istediğini belirtti. Yaptığımız özel görüşme sonrasında, “Biz sizi besteci kimliğiniz ile davet ettik fakat sesiniz olağan üstü, size albüm yapalım” dedi.

İlk albümünüzü ne zaman oluşturdunuz?

O dönem görevde olduğum için böyle bir şey yapabilme lüksüm yoktu. Sonrasında belli bir süre içerisinde askeriyeden ayrıldım. Geçirilen süreç içerisinde albüm teklifi yapan şirket kapandı. Bu dönemde normal sahne almaya devam ettim. Hisareyn’de Gölbaşı Restoran’da 7 yıl boyunca sahne aldım. 2010 yılından sonra albüm fikri yeniden oluştu. 1999 yılında benim askerim ve kıymetli bir arkadaşım, sana albüm yapalım deyince hemen harekete geçtim. Kendi bestelerimi seslendirerek stüdyoda albüm kayıtlarına başladım.

Peki ilk keşfedilmeniz nasıl oldu?

2013 yılında babamı kaybettim, dolayısı ile tekrar müziğe ara verdim. 2015 yılında hazır olan şarkılarımla tekrar başladım. Yılbaşında sahne almaya hazırlanırken Gölcük’ten arkadaşlarım bizim için özel program yapar mısın dediler. Kabul ettim. Yapılan programa bir TV kanalının genel müdürü de katılmıştı. Sahne sonrası sohbet ettik, sahne sürecinden bahsettim, şarkının kaydının tamamlandığını ve klip çekildiğini belirttim. İzledikten sonra “Kral TV’de yayınlayalım” dedi. 2016 yılında tanınmaya başlamam bu şekilde oldu.

Kaç albüm yaptınız?

8 şarkılık 1 albüm yaptım. Çalışmalara devam ettiğimiz dönem içerisinde darbe süreci ile sarsıldık. Geçen sene, Murat Yerinli’nin “Hatalısın” şarkısına ve sonrasında Atilla Özdemiroğlu albümü için bir çekim yaptık. Ama artık aldığım kararlar doğrultusunda kendi şarkılarım ve bestelerim haricinde albüm yapmayacağım, önümüzdeki sene içerisinde kendi şarkılarımın bulunacağı yeni bir albüm yapacağımı da sizin aracılığınız ile duyurmak isterim.

“50’YE YAKIN BESTE YAPTIM”

Sayısını tam olarak bilmiyorum, kabaca hesaplamak gerekir ise 8 albüme girmiş bestelerin yanı sıra 50’ye yakın bestem mevcuttur.

Atilla Özdemiroğlu’nun besteleri albümüne nasıl davet edildiniz?

Bu süreç çok enteresan gelişti, albüme girmiş olmak hayatımın en büyük onuru diyebilirim. Türkiye’nin yıldızları olan Işın Karaca, Kenan Doğulu, Sezen Aksu ile birlikte aynı albüme girmek… İnanılmaz isimler ile birlikte çalışmak benim için büyük lütuf. Atilla Özdemiroğlu’nun eşi Hepgül Özdemiroğlu arkadaşım. Bu proje gerçekleştirileceği esnada, biz de başka bir konuyla alakalı toplandık. Kendisi aynı zamanda akıl hocamdır, sürekli danışırım. Karar veremediğim konularda mutlaka bana yol gösterici olan isimdir. Eski şirketimle alakalı danışacağım konuyu konuştuğumuz esnada telefonum çaldı, albüm ile alakalı bir şeyler konuşuldu. Sonrasında “Atilla ağabeyin için albüm yapıyoruz” dedi. Duyduğumu belirttim. Konu üzerine konuştuk. Niran Ünsal, Koray Avcı’dan bahsederken ne kadar yakın da olsak ben de katılayım diyemiyorsunuz, başlanmış bir albüm sonuçta. Bu konuşmadan 2 ay gibi bir zaman sonra telefonum çaldı. Hepgül Özdemiroğlu aradı, malum konuşma gerçekleşti ve beni de albüme davet etti. Büyük gurur duydum, çok duygulandım. Projenin başından beri beni düşündüklerini söylemişlerdi. Fakat bazı doneler sebebi ile ertelemiştik, şu an şartlar uygun. Hak ettiğin yerdesin diyerek beni çok gururlandırdı” dedi.