Kandıra’da siyaset hareketleniyor!

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, geçtiğimiz gün Kandıra’da bazı temaslar gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Aydoğdu, bir dönem Demokrat Parti’den milletvekili aday adayı olan, daha sonra İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanı olarak atanan Hilal Kübra Altınay ile bir araya geldi. Sevilen iki siyasetçi bu buluşmada Kandıra siyasetini değerlendirdi. Eski Partisinin üst düzey yöneticisi ile bir araya gelen Altınay’ın eski partisine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.