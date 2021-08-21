Kandıra’da siyaset hareketleniyor!

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, geçtiğimiz gün Kandıra’da bazı temaslar gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Aydoğdu, bir dönem Demokrat Parti’den milletvekili aday adayı olan, daha sonra İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanı olarak atanan Hilal Kübra Altınay ile bir araya geldi. Sevilen iki siyasetçi bu buluşmada Kandıra siyasetini değerlendirdi. Eski Partisinin üst düzey yöneticisi ile bir araya gelen Altınay’ın eski partisine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.