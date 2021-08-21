Çukurovalılar'da 7. Davut dönemi

Sivil toplum kuruluşlarının pandemi nedeni ile ertelenen kongreleri, yasakların tamamen kalkması ile birlikte yapılmaya başlandı. İlimizin önemli derneklerinden biri olan Kocaeli Çukurovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği de kongresini önceki akşam Sivil Toplum Merkezi’nin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen kongrede Erdoğan Davut tek liste ile yeniden başkan oldu. 2006 yılında başkanlığa seçilen Davut böylece 7. dönemine ‘merhaba’ dedi.

BAŞKANLARDAN DESTEK

Kongrenin divan başkanlığını Deniz Köseali yaparken, katipliklerini ise Kerim Barıç ve Melikşah İyidiken yürüttü. İKM Başkanı Murat Öztürk, İzmit Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam, Kocaeli Tokatlılar Dernek Başkanı Turan Şahin, Kocaeli Elazığlılar Derneği 2. Başkanı Gökhan Büyükökmen, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Korgan, Kocaeli Niğdeliler Dernek Başkanı Cumali Bozok, İKM Başkanı Murat Öztürk ve KAİD Başkanı Necmettin Kaya da kongreyi takip edenler arasındaydı.

ANADOLU’NUN ÇOCUKLARIYIZ

Başkan Erdoğan Davut seçimin ardından bir teşekkür konuşması yaptı. Davut şunları söyledi; “Desteklerinizden dolayı herkese çok teşekkür ederim. Yeni bir dönem başlayacak hepimiz için. Kaybettiğimiz iki seneyi daha kısa zamanda gidereceğiz. Bizim amacımız kültürümüzü yaşatmak. Biz Anadolu’yuz, Anadolu’nun çocuklarıyız. Burada yaşarken varlığımızı sürdürmenin peşindeyiz. Sadece Çukurova değil, Anadolu çocuğunun yanındayız.”

DAYANIŞMAMIZ SÜRÜYOR

Aynı zamanda Çukurovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kurucu başkanı olan Halil Baylam da kongrede duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Baylam, “Kurduğumuz dayanışmayı, en güzel şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Virüsten dolayı iki seneden beri zorluklar çektik, uzak kaldık. Daha güzel günler bizleri bekliyor buna inanıyorum” dedi.

DAVUT’UN LİSTESİ

Yönetim kurulu asil: Erdoğan Davut(başkan), Mehmet Doğan, Dilek Çenteli, Kerim Bariç, Mustafa Akkulakoğlu, Halide Sancar, Harun Künü, Mehmet Doldun, İsmail Salhan.

Yönetim kurulu yedek: Alper Sal, Ali Salkım, Melikşah İyidiker, Adnan Ergüven, Ahmet Köse, Aziz Opak, Fahri Sarıgöz, Güngör Mirza, Ali Ataş.

Denetim kurulu asil: Halil Baylam, İbrahim Kavlak, Süleyman Aksoy.

Denetim kurulu yedek: Sabit Dur, Mustafa Cankurt, Halil Gültoplayan.