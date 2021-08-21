21 Ağu 2021 - 16:41- Siyaset G: 21 Ağu 2021 - 16:43

Eyisabuncular’dan Katırcıoğlu’na mevsimlik işçi tepkisi

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, kötü koşullarda çalıştırılan Kandıra’daki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek çalışma ve yaşam koşullarının elverişli olduğunu, iktidarın da gerekli desteği verdiğine dair açıklama yapan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na sert çıktı.

Eyisabuncular’dan Katırcıoğlu’na mevsimlik işçi tepkisi mask

Kandıra’da yıllardır mevsimlik işçilerle hasada katılan ve sorunlarını gündeme taşıyan CHP İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Eyisabuncular, “Sayın Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun açıklamalarını büyük bir şaşkınlık içerisinde okudum. Açıklamasının ardından şartlar iyileştirildi mi umuduyla sürekli ziyaret ettiğim işçilerimizi yeniden görmeye gittim. Ancak Sayın Katırcıoğlu’nun anlattığı o toz pembe manzaradan ne yazık ki yine eser yoktu” dedi.

ÇOCUK GELİNLERİ ENGELLEYEN YOK”

Eyisabuncular, “Tüm kamuoyuna Kandıra’daki mevsimlik işçilerin gerçek hikayesini anlatmak istiyorum. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik işçiler çoğunlukla aileleriyle geliyor. Sosyal güvenceleri yok. Belediyeden ya da iktidardan aldıkları en ufak bir destek yok. Tek kazançları, yevmiyeleri. Çalıştırıldıkları yerlerde tuvalet bile yok. Ulu orta gerilen bir çadırdan yapılan paravanla tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorlar. Hijyen koşullarından bahsetmiyorum bile. Çocuklar okula gitmiyor. Tüm bunların yanında küçük kız çocuklarının evlendirilmesini engelleyen yok. Çocuk gelinlerin sayısı her gün artıyor” dedi.

“GERÇEKLERE PERDE Mİ ÇEKTİNİZ?”

Devamında, “Son yaptığım ziyarette bir kadın işçimiz dedi ki; ‘Biz böyle doğuyor, böyle yaşıyor, böyle ölüyoruz.’ Sayın Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na sormak istiyorum, her şey bir yana, bir kadın olarak buraya geldiğinizde hemcinsiniz olan bir işçiyle de mi konuşmadınız? Burada olan biten her şey, bambaşka bir sahne dekoru kurularak sizden mi saklandı, yoksa siz mi gerçeklere siz mi perde çekerek görmemezlikten geldiniz? Burada yaşanan dramı saklamadan bu işçilerin gerçek sesini duyurun ve insanca yaşama, çalışma haklarını kazandırmak için çalışın. Görevinizi yapın” diye tepki gösterdi.

# AKP, chp, Kadın, çocuk
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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21 Ağu 2021 - 16:41 - Siyaset

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