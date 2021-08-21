Olay öğle saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren bir kişi altın ve mücevherlere baktı. İş yeri sahibi ile bu sırada pazarlık yapan elleri eldivenli şüpheli, bilezikleri eline aldığı esnada yanında bulunan taşla kuyumcunun yüzüne vurdu. Aldığı darbe sonucu kuyumcunun yere düşmesini fırsat bilen şüpheli altınlarla birlikte olay yerinden kaçtı. Dilovası Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kuyumcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı dükkan içersinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili olarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
21 Ağu 2021 - 19:53- Asayiş Güncelleme: 21 Ağu 2021 - 19:56
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı
Dilovası'nda müşteri gibi kuyumcuya giren bir kişi, işyeri sahibinin yüzüne taşla vurduktan sonra aldığı altınlarla birlikte olay yerinden kaçtı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.