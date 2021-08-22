ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye daha istihdam sağladı  

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. ŞOK Marketler, 2021’in ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artırarak 13,2 milyar TL’ye yükseltti. Bu dönemde 596 yeni mağaza açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 8 bin 741’e, toplam çalışan sayısı da 38 bin 410’a ulaştı.
YÜZDE 80 ARTIŞ
Ayrıca geçen yıl hayata geçirilen Cepte ŞOK uygulaması üzerinden verilen siparişlerin oranı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış gösterdi. İlk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “2021’in ilk yarısındaki sonuçlarımız, ŞOK Marketler olarak müşterilerimize ‘kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak’ taahhüdümüzü gerçekleştirdiğimizin göstergesidir” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.