22 Ağu 2021 - 14:05- Ekonomi G: 22 Ağu 2021 - 14:06

ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye daha istihdam sağladı  

ŞOK Marketler yılın ilk yarısında büyümesini sürdürürken 2 bin 700 kişiye daha iş imkânı sundu. 2021’in ilk altı ayında Türkiye genelinde toplam 8 bin 741 mağazaya ulaşan ŞOK Marketler’in toplam çalışan sayısı 38 bini geçti.  

ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye daha istihdam sağladı   mask

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. ŞOK Marketler, 2021’in ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artırarak 13,2 milyar TL’ye yükseltti. Bu dönemde 596 yeni mağaza açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 8 bin 741’e, toplam çalışan sayısı da 38 bin 410’a ulaştı.

YÜZDE 80 ARTIŞ

Ayrıca geçen yıl hayata geçirilen Cepte ŞOK uygulaması üzerinden verilen siparişlerin oranı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış gösterdi. İlk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “2021’in ilk yarısındaki sonuçlarımız, ŞOK Marketler olarak müşterilerimize ‘kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak’ taahhüdümüzü gerçekleştirdiğimizin göstergesidir” dedi.

22 Ağu 2021 - 14:05 - Ekonomi

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