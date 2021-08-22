Gençlere özel trend bankacılık  

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam eden Albaraka Türk, katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirerek başlattığı Trend Bankacılık ile 18-25 yaş arasındaki gençleri masrafsız bankacılık ile buluşturuyor. Trend Bankacılık’da kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, 7/24 FAST, EFT ve Havale ücreti gibi hiçbir masraf bulunmuyor.
MARKADA İNDİRİM
Trend kartlı gençler, en sevilen e-ticaret siteleri, dijital platformlar, kahve zincirleri ve gençlerin tercih ettiği birçok markada indirim fırsatına da ulaşabilecekler. Bunun yanı sıra gençlerin aileleri ve yakınları Albaraka şube ve ATM’lerinden gençlerin trend hesaplarına hiçbir masraf ve komisyon ücreti olmadan para gönderebilecekler. Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “"Gençlerimiz masrafsız bankacılık ile tanışacak" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.