Gençlere özel trend bankacılık  

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam eden Albaraka Türk, katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirerek başlattığı Trend Bankacılık ile 18-25 yaş arasındaki gençleri masrafsız bankacılık ile buluşturuyor. Trend Bankacılık’da kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, 7/24 FAST, EFT ve Havale ücreti gibi hiçbir masraf bulunmuyor.

MARKADA İNDİRİM

Trend kartlı gençler, en sevilen e-ticaret siteleri, dijital platformlar, kahve zincirleri ve gençlerin tercih ettiği birçok markada indirim fırsatına da ulaşabilecekler. Bunun yanı sıra gençlerin aileleri ve yakınları Albaraka şube ve ATM’lerinden gençlerin trend hesaplarına hiçbir masraf ve komisyon ücreti olmadan para gönderebilecekler. Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “"Gençlerimiz masrafsız bankacılık ile tanışacak" dedi.