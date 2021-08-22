22 Ağu 2021 - 14:10- Ekonomi G: 22 Ağu 2021 - 14:12

Okula dönüş fırsatları Teknosa’da   

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, 20-31 Ağustos tarihlerinde geçerli “Okula Dönüş” kampanyasında öğrenciler için notebooktan tablete, akıllı telefondan aksesuarlara farklı ürün gruplarında avantajlı fırsatlar sunuyor.  

Okula dönüş fırsatları Teknosa’da    mask

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, mağazalarında ve teknosa.com’da başlattığı “Okula Dönüş” kampanyası ile öğrencilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünleri avantajlı indirimler, tüketici kredisi ve kredi kartına peşin fiyatına taksit gibi farklı ödeme seçenekleri ile sunuyor. 20-31 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında öğrencilerin eğitimlerine destek olacak tüm notebook modellerinin yanında Preo sırt çantası, Preo kablosuz mouse ve mousepad hediye ediliyor.

YÜZDE 10 İNDİRİM

Seçili notebook modellerinde de Microsoft Office programı hediyesi ile birlikte Apple Macbook, Ipad ve Imac modellerinde yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca Teknosacell’e gelen teknoloji severlere, TCL 4G sim kart destekli tablet 1.799 TL yerine 999 TL’den satılıyor. Teknosa, akıllı telefonda Oppo A74 modelini tercih eden gençlere, telefonun yanında 159,9 TL değerinde Preo powerbank hediye ederken, Samsung A12 akıllı telefonu da 2.799 TL’den satışa sunuyor. Huawei watch tercih edenlere de 369 TL değerinde Huawei baskül hediyesi mevcut. 

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

 

Okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç listesinde öne çıkan ütü, tost, çay ve kahve makinelerinde de yüzde 45’e, kişisel bakım ürünlerinde ise yüzde 35’e varan indirimler mevcut. Torbasız, şarjlı ve robot süpürgelerde de kaçırılmayacak fırsatlar var. Mi Mop Pro, 27-31 Ağustos tarihleri arasında yanında 249 TL değerindeki Mi Body 2 baskül hediyesiyle birlikte sunuluyor.

22 Ağu 2021 - 14:10 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.351.807 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Okula dönüş fırsatları Teknosa’da    mask
Okula dönüş fırsatları Teknosa’da   
Gençlere özel trend bankacılık   mask
Gençlere özel trend bankacılık  
ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye daha istihdam sağladı   mask
ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye daha istihdam sağladı  
VakıfBank’tan organ bağışına tam destek mask
VakıfBank’tan organ bağışına tam destek
Brisa, yeni çalışma modellerini açıkladı    mask
Brisa, yeni çalışma modellerini açıkladı   
Nitelikli ve eğitimli tekstil mühendislerine ihtiyaç artıyor mask
Nitelikli ve eğitimli tekstil mühendislerine ihtiyaç artıyor
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL