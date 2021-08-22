Başkan Hürriyet, Gülümse Kafe’deki ilk nikahını kıydı  

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in belediyenin ilk sosyal tesisi Gülümse Kafe’de hizmete açtığı butik ve nezih nikah alanında evlenmek isteyen çiftler hayatlarını birleştirmeyi sürdürüyor. Başkan Hürriyet de Buse Evircan ile Mert Bağdaçiçek çiftinin nikah akdini gerçekleştirerek ailelerin mutluluklarını imza altına aldı.

ÇİFTE HEDİYELER VERDİ

Ev hanımı Buse Evircan ve Yılport Limanı’nda çalışan Mert Bağdaçiçek çiftinin nikahını kıyan başkan Hürriyet, sağlıklı ve ömür boyu mutlu bir evlilik temennisinde bulundu. Evircan ve Bağdaçiçek ailelerini tebrik eden Hürriyet, genç çifte Türk Bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı ve Kocaelispor yastığı hediye etti.

ÇOK TERCİH EDİLİYOR

İzmit Belediyesi’nin halkın hizmetine sunduğu ilk sosyal tesisi Gülümse Kafe ferah ve geniş açık alanı, rahat ulaşım lokasyonuyla vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Her geçen gün daha fazla tercih edilen Gülümse Kafe’nin bahçesi ise açık havada nikah yaparak ömürlük imza atmak isteyen çiftlerin ilk adresleri arasına girdi.