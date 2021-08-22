22 Ağu 2021 - 14:14- Gündem G: 22 Ağu 2021 - 14:15

Çınarlıdere’de sabah keyfi

Derince’nin gözde mesire alanları arasında yer alan Çınarlıdere, hafta sonu ilçede düzenlenen sabah yürüyüşüne ev sahipliği yaptı

Çınarlıdere’de sabah keyfi mask

Mesire alanları, dağ ve deniz manzarasıyla Kocaeli’nin en gözde yaşam alanlarından biri olan Derince, doğanın tüm renklerinin güzelliğini en güzel şekilde yansıtıyor. Derince’nin saklı cennetleri arasında yer alan Çınarlıdere Mesire Alanı da başta ilçe sakinleri olmak üzere kent içinden ve il dışından gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hafta sonları özellikle yürüyüşlere ev sahipliği yapan Çınarlıdere, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, temiz hava almak isteyen vatandaşların uğrak noktaları arasında. Çınarlıdere Mesire Alanı’nda cumartesi sabahı düzenlenen yürüyüş ise önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımı ile gerçekleşti.
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22 Ağu 2021 - 14:14 - Gündem

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