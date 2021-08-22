Derince Hemşehri Dernekleri Platformu çalışmalarını sürdürüyor  

Sivil toplum kuruluşları ile farklı renklerin, farklı kültürlerin bir arada olduğu Derince’de oluşturulan Hemşehri Dernekleri Platformu’nun çalışmaları sürüyor. Derince Hemşehri Dernekleri Platformu’nun her ay düzenlemiş olduğu toplantıya bu kez Kocaeli Yörükler Derneği ev sahipliği yaptı. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Derince ve Kocaeli genelinde yapılacak projeler istişare edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantı 25 STK başkan ve yöneticisinin yanı sıra Derince Kent Konseyi Başkanı Ertekin Akbulak’ın iştirakiyle gerçekleşti. Toplantının ardından yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Tanıtım Günleri ve Kültürler Buluşması ile Futbol Turnuvası konularının görüşülerek komisyona havale edildiği belirtildi.

YÖRÜKLER DERNEĞİ EV SAHİPLİĞİNDE

Kocaeli Yörükler Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları ise şu şekilde oluştu; Kocaeli Erzurumlular Derneği, Serhat İlleri Derneği, Gümüşhaneliler Derneği, Kars İli Derneği, Kocaeli Kırım Türkleri Derneği, Marmara Mardinliler Derneği, Kocaeli Vanlılar Derneği, Kocaeli Adıyamanlılar Derneği, Kocaeli Ordulular Derneği, Kocaeli Elazığlılar Derneği, Derince Artvinliler Derneği, Kocaeli Çankırılılar Derneği, Kocaeli Yörükler Derneği, Sivas Kangal Derneği, Kelkitliler Derneği, Taşköprülüler Derneği, Sarıkamışlılar Derneği, Çınarlı Mahallesi Yardımlaşma Derneği, Bayburtlular Derneği, Derince Lisesi Mezunları Derneği, Bingöl Kiğı Yayladere Derneği, Dibektaşlılar Derneği, Kocaeli Ozanlar ve Şairler Derneği, Kocaeli Muş Vartolular Derneği ve Yığılcalılar Derneği.