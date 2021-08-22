İzmit Ambarcı Merkez Camii hızla yükseliyor  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in birlikte temelini attığı Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii’nde çalışmalar devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin yapımını üstlendiği ve projesi tamamlanarak ruhsatlandırılan cami yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Ambarcı Camii’nde zemin katında beton imalatı devam ediyor.
ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Toplam 415 metrekare alanın üzerinde yükselen Ambarcı Camii’nin zemin katı 270 metrekare, 1. katı ise 144 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 400 kişinin faydalanabileceği caminin ikinci bölüm inşaatı için geçtiğimiz günlerde ihale açılmıştı. Firmanın belirlenmesinin ardından inşaat çalışmalarına hız verildi. İzmit Belediyesi, en kısa sürede Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii’ni vatandaşların hizmetine açacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.