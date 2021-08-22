22 Ağu 2021 - 14:16- Eğitim G: 22 Ağu 2021 - 14:18

Kocaeli Marmara Koleji ve Defterdarlık iş birliği yaptı  

Kartepe’de bulunan Kocaeli Marmara Koleji ve Kocaeli Defterdarlığı arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Kocaeli Marmara Koleji ve Defterdarlık iş birliği yaptı   mask

İnsan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşan, dünya çapında öğrenciler yetiştirme hedefiyle 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Kocaeli Marmara Koleji işbirliklerini artırıyor. Okul, son olarak Kocaeli Defterdarlığı ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

BELLİ ORANDA İNDİRİM

Defterdarlık çalışanlarının çocuklarına, eğitim hizmetinde belli oranda indirimi kapsayan protokolün imza töreninde Kocaeli Marmara Koleji Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Yasin Kutluata ve Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel bir araya geldi. 

TAM ÖĞRENME MODELİ

Kocaeli Marmara Koleji’nde son teknoloji ile donatılmış sınıfları, laboratuvarları ve dersliklerinin yanında Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi, ayrıca seminer, toplantı ve konferans salonlarından oluşan bağımsız bir kültür merkezi de bulunuyor. Okuyan, araştıran, evrensel düşünen, kendini daima yenileyen öğrenciler yetiştiren Kocaeli Marmara Koleji, eğitim sistemini, bütünüyle öğrenci merkezli olarak düzenleyerek, anaokulundan liseye kadar eğitimde tam öğrenme modelini uyguluyor.
# eğitim, Okul

22 Ağu 2021 - 14:16 - Eğitim

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