22 Ağu 2021 - 14:17- Gündem G: 22 Ağu 2021 - 14:19

Özdemir’den Derince Belediyesi’ne ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gazi Meclis’te birlikte görev yaptığı AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir’i Derince’de konuk etti

Özdemir’den Derince Belediyesi’ne ziyaret mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da istişarelerini sürdürüyor. Kocaeli genelinden olduğu gibi il dışından gelen konukları ile de bir araya gelen Başkan Aygün bu kez AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir’i Derince’de misafir etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 24 ve 25. dönemlerde milletvekili olarak birlikte görev yaptığı Özdemir’i ve misafiri Turan İzgi’yi konuk eden Başkan Aygün’e Derince Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Baytak da eşlik etti.
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Çınarlıdere’de sabah keyfi mask
Çınarlıdere’de sabah keyfi
Başkan Aygün Derince’de Muharrem iftarına katıldı mask
Başkan Aygün Derince’de Muharrem iftarına katıldı
Aygün: İtfaiyecilerimize çok şey borçluyuz mask
Aygün: İtfaiyecilerimize çok şey borçluyuz
Yıllarca atıl olan okul kadınların fabrikası oldu mask
Yıllarca atıl olan okul kadınların fabrikası oldu
Derince Belediye Başkanı Aygün teşkilatla buluştu mask
Derince Belediye Başkanı Aygün teşkilatla buluştu
Derince’de dualar şehitlerimiz için mask
Derince’de dualar şehitlerimiz için
Derince’ye kurban projesi mask
Derince’ye kurban projesi
Derince’de öğrencilerden 15 Temmuz sergisi mask
Derince’de öğrencilerden 15 Temmuz sergisi
Aygün, bu kez Yavuz Sultan’daydı mask
Aygün, bu kez Yavuz Sultan’daydı
Aygün, Gölcük Dawn Sendromlular’ı konuk etti mask
Aygün, Gölcük Dawn Sendromlular’ı konuk etti

22 Ağu 2021 - 14:17 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.351.807 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özdemir’den Derince Belediyesi’ne ziyaret mask
Özdemir’den Derince Belediyesi’ne ziyaret
İzmit Ambarcı Merkez Camii hızla yükseliyor   mask
İzmit Ambarcı Merkez Camii hızla yükseliyor  
Çınarlıdere’de sabah keyfi mask
Çınarlıdere’de sabah keyfi
Derince Hemşehri Dernekleri Platformu çalışmalarını sürdürüyor   mask
Derince Hemşehri Dernekleri Platformu çalışmalarını sürdürüyor  
Başkan Hürriyet, Gülümse Kafe’deki ilk nikahını kıydı   mask
Başkan Hürriyet, Gülümse Kafe’deki ilk nikahını kıydı  
Başkan Aygün Derince’de Muharrem iftarına katıldı mask
Başkan Aygün Derince’de Muharrem iftarına katıldı
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL