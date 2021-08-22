Özdemir’den Derince Belediyesi’ne ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da istişarelerini sürdürüyor. Kocaeli genelinden olduğu gibi il dışından gelen konukları ile de bir araya gelen Başkan Aygün bu kez AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir’i Derince’de misafir etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 24 ve 25. dönemlerde milletvekili olarak birlikte görev yaptığı Özdemir’i ve misafiri Turan İzgi’yi konuk eden Başkan Aygün’e Derince Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Baytak da eşlik etti.