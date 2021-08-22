Gülümse Kafe’de ücretsiz  internet hizmeti başladı 

Yahya Kaptan Sarı Mimoza Caddesi’nde halka ekonomik ve kaliteli bir ortamda vakit geçirebilecekleri sosyal alan kazandıran İzmit Belediyesi, Gülümse Kafe’de kesintisiz internet erişim hizmeti de sunmaya başladı. Günün stresinden uzaklaşmak ve huzur molası vermek isteyen vatandaşlara yeşillikler içindeki ferah mekânda kucak açan Gülümse Kafe’de ücretsiz wi-fi internet hizmeti de verilmeye başlandı.

İNTERNETSİZ KALMAYIN!

Sosyal tesiste verilen hizmetleri her geçen gün adım adım geliştiren İzmit Belediyesi ücretsiz wi-fi hizmetiyle halkın internetten uzak kalmamasını sağlıyor. Gülümse Kafe’de internete bağlanabilmek için ana ekrana isim, soy isim ve telefon numarası girdikten sonra, telefona kısa mesajla kod geliyor. Kodun web sayfası ekranına girilmesinin ardından vatandaşlar ücretsiz internet hizmetini kullanmaya başlayabiliyor.