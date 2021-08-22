22 Ağu 2021 - 14:28- Gündem G: 22 Ağu 2021 - 14:32

İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı

İngiliz bilim insanları koronanın öldürücü mutasyonu Delta hakkında yeni bir araştırma yaptı. Delta'nın semptomlarını inceleyen araştırmacılar, belirti listesini güncelledi. Buna göre gençler ve çocuklarda çoğunlukla yüksek ateş belirtisi görülüyor. 70 yaşın üzerindeki insanlar ise Delta varyantında genellikle nefes darlığı yaşıyor. Aynı araştırmaya göre, genç yetişkinlerin en yaygın semptomları olarak tat veya koku kaybı ve boğaz ağrısı da gösteriliyor.

İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı mask

Dünya genelinde 200 milyondan fazla insana bulaşan, 4 milyonun üzerinde kişinin canına mal olan  koronavirüs son dönemde Delta varyantı şeklinde görülüyor. DSÖ'nün endişe verici olarak tanımladığı varyant, dünyanın dört bir yanındaki vaka artışlarının ana sebebi olarak gösteriliyor.

YÜKSEK ATEŞ VE NEES DARLIĞI ÖN PLANA ÇIKIYOR

The Sun'da yer alan habere göre, Delta'yı mercek altına alan İngiliz bilim insanları belirti listesini güncelledi. Oxford Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya göre, sık görülen semptomlar yaş gruplarında farklılık gösteriyor. Gençler ve çocuklarda Delta çoğunlukla yüksek ateş belirtisi gösterirken, 70 yaşın üzerindeki insanlar, hasta olduklarında genellikle nefes darlığı yaşıyorlar. Aynı araştırmaya göre, genç yetişkinlerin en yaygın semptomları olarak tat veya koku kaybı ve boğaz ağrısı gösteriliyor.

BIONTECH AŞISI DELTAYA KARŞI YÜZDE 88 KORUMA SAĞLIYOR

Diğer yandan İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede %88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.

# koronavirüs

22 Ağu 2021 - 14:28 - Gündem

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