22 Ağu 2021 - 15:16- Spor G: 22 Ağu 2021 - 15:20

BB Erzurumspor - Bursaspor    

TFF 1.Lig’de 2.hafta tamamlanıyor. 19.15’te Erzurum’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Bursaspor son ana kadar yen...
BB Erzurumspor - Bursaspor     mask

TFF 1.Lig’de 2.hafta tamamlanıyor. 19.15’te Erzurum’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Bursaspor son ana kadar yeni transferlerine lisans  çıkarmaya çaba gösteriyor.

22 Ağu 2021 - 15:16 - Spor

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