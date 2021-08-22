Süper Lig’de 2.hafta bu akşam iki maçla tamamlanıyor. 19.15’te Trabzonspor-Demir Grup Sivas karşılaşacak. 21.45’te ise Galatasaray-Atakaş Hatayspor mücadelesi var. Maçlar Beinsport’ta.
22 Ağu 2021 - 15:19- Spor Güncelleme: 22 Ağu 2021 - 15:21
Trabzon ve Cimbom evinde
Süper Lig’de 2.hafta bu akşam iki maçla tamamlanıyor. 19.15’te Trabzonspor-Demir Grup Sivas karşılaşacak. 21.45’te ise Galatasaray-Atakaş Hatayspor mü...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.