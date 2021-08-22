22 Ağu 2021 - 15:19- Spor

Trabzon ve Cimbom evinde

Süper Lig’de 2.hafta bu akşam iki maçla tamamlanıyor. 19.15’te Trabzonspor-Demir Grup Sivas karşılaşacak. 21.45’te ise Galatasaray-Atakaş Hatayspor mü...