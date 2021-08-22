22 Ağu 2021 - 15:20- Spor G: 22 Ağu 2021 - 15:21

Ramazan Silin evlendi  

Türk futbolunun tecrübeli ve başarılı teknik direktörlerinden Ramazan Silin, dünya evine girdi. Ankara Akalın Weeding Plaza’da gerçekleşen muhteşem bi...
Ramazan Silin evlendi   mask

Türk futbolunun tecrübeli ve başarılı teknik direktörlerinden Ramazan Silin, dünya evine girdi. Ankara Akalın Weeding Plaza’da gerçekleşen muhteşem bir düğün töreniyle gönlünü kaptırdığı Aytaç ailesinin kızları Fatoş ile hayatını birleştiren Ramazan Silin, evliler kervanına katıldı.

22 Ağu 2021 - 15:20 - Spor

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