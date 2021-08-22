Türk futbolunun tecrübeli ve başarılı teknik direktörlerinden Ramazan Silin, dünya evine girdi. Ankara Akalın Weeding Plaza’da gerçekleşen muhteşem bir düğün töreniyle gönlünü kaptırdığı Aytaç ailesinin kızları Fatoş ile hayatını birleştiren Ramazan Silin, evliler kervanına katıldı.
22 Ağu 2021 - 15:20- Spor Güncelleme: 22 Ağu 2021 - 15:21
Ramazan Silin evlendi
Türk futbolunun tecrübeli ve başarılı teknik direktörlerinden Ramazan Silin, dünya evine girdi. Ankara Akalın Weeding Plaza’da gerçekleşen muhteşem bi...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.