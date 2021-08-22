Kaza, Başiskele'de D-100 karayolu Ankara istikameti Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 81 FL 398 plakalı otomobilin yavaşlamasını neticesinde, aynı istikamette seyir halinde olan 34 NF 5827 plakalı otomobil ile 34 LN 9660 plakalı otomobil de hızını alamayarak kaza yaptı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan kişiler tedbir amaçlı ambulansa alındı. Öte yandan, kazaya karışan 34 LN 9660 plakalı otomobilde bulunan 7 kişilik ailenin Ormanya'ya pikniğe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ile trafik normale döndü.
22 Ağu 2021 - 15:22- Asayiş Güncelleme: 22 Ağu 2021 - 15:25
Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar
Kocaeli D-100 karayolunda Ormanya doğal yaşam parkına pikniğe giden 7 kişilik ailenin de aralarında bulunduğu 3 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Şans eseri yaralanan olmazken, kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.