22 Ağu 2021 - 15:50- Spor G: 22 Ağu 2021 - 15:52

Basketbol Yaz Ligi heyecanı sürüyor

Gençlerin tempo kazanıp, yeni sezona hazır olmaları için düzenlenen Kocaeli Basketbol Yaz Ligi (KBYL), 5 karşılaşmayla devam etti. İzmit Atatürk Spor...
Basketbol Yaz Ligi heyecanı sürüyor mask

Gençlerin tempo kazanıp, yeni sezona hazır olmaları için düzenlenen Kocaeli Basketbol Yaz Ligi (KBYL), 5 karşılaşmayla devam etti. İzmit Atatürk Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı mücadeleler, haftalar ilerledikçe daha da heyecanlı oluyor.

 

HANİBAL TAKIMLARINDAN MÜTHİŞ ÇEKİŞME: 47-48

 U-14 erkeklerde Hanibal (A)-(B) Hanibal müsakabası müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Her iki takımın da çok iyi mücadele ettiği maçta, ilk periyot 10-9 gibi yakın bir skorla Hanibal (B )’nin üstünlüğüyle tamamlandı. İlk devre 24-16 Hanibal ( B ) tarafından kazanıldı. 3. Periyotta 32-24 Hanibal (B) yine öndeydi. Son periyotta ise müthiş bir geri dönüşe imza atan Hanibal (A) maçı 48-47 kıl payı bir skorla kazanmayı başardı. Maçın yıldızı ise Hanibal (B) takımından 20 sayı ile Tosun oldu. EMRE TİMUR

22 Ağu 2021 - 15:50 - Spor

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