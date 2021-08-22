Basketbol Yaz Ligi heyecanı sürüyor

Gençlerin tempo kazanıp, yeni sezona hazır olmaları için düzenlenen Kocaeli Basketbol Yaz Ligi (KBYL), 5 karşılaşmayla devam etti. İzmit Atatürk Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı mücadeleler, haftalar ilerledikçe daha da heyecanlı oluyor.
HANİBAL TAKIMLARINDAN MÜTHİŞ ÇEKİŞME: 47-48
U-14 erkeklerde Hanibal (A)-(B) Hanibal müsakabası müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Her iki takımın da çok iyi mücadele ettiği maçta, ilk periyot 10-9 gibi yakın bir skorla Hanibal (B )’nin üstünlüğüyle tamamlandı. İlk devre 24-16 Hanibal ( B ) tarafından kazanıldı. 3. Periyotta 32-24 Hanibal (B) yine öndeydi. Son periyotta ise müthiş bir geri dönüşe imza atan Hanibal (A) maçı 48-47 kıl payı bir skorla kazanmayı başardı. Maçın yıldızı ise Hanibal (B) takımından 20 sayı ile Tosun oldu. EMRE TİMUR
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.