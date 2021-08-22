Karamürselspor iç transferde sorun yaşamadı  

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Karamürselspor, lige etkili bir başlangıç yapmak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarına başlayan Sarı Lacivertli ekip, iç transferde tam 7 oyuncusuyla tekrar devam etme kararı aldı. Kaleci Mehmet Öztürk, orta saha Orhan Şenmemiş, sol bek Abdülkadir Kaba, genç oyuncu Okan Ayaz, bir başka orta saha Oğuzhan Bölgen, kanat oyuncusu Mert Vonal ve sağ bek Mehmet Ünal ile anlaşıldı.