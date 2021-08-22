Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Karamürselspor, lige etkili bir başlangıç yapmak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarına başlayan Sarı Lacivertli ekip, iç transferde tam 7 oyuncusuyla tekrar devam etme kararı aldı. Kaleci Mehmet Öztürk, orta saha Orhan Şenmemiş, sol bek Abdülkadir Kaba, genç oyuncu Okan Ayaz, bir başka orta saha Oğuzhan Bölgen, kanat oyuncusu Mert Vonal ve sağ bek Mehmet Ünal ile anlaşıldı.
22 Ağu 2021 - 15:51- Spor Güncelleme: 22 Ağu 2021 - 15:53
Karamürselspor iç transferde sorun yaşamadı
Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Karamürselspor, lige etkili bir başlangıç yapmak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarına başlayan Sarı Laci...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.