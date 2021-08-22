22 Ağu 2021 - 15:52- Spor G: 22 Ağu 2021 - 15:54

Genç Olgunlar’da gollü rekabet  

4. Geleneksel Kocaeli Veteranlar Turnuvası, Genç Olgunların sahne aldığı 3 maç ile devam etti. Çeyrek finale doğru yaklaşan turnuva, kıyasıya rekabeti...
Genç Olgunlar’da gollü rekabet   mask

4. Geleneksel Kocaeli Veteranlar Turnuvası, Genç Olgunların sahne aldığı 3 maç ile devam etti. Çeyrek finale doğru yaklaşan turnuva, kıyasıya rekabeti beraberinde getiriyor. Önceki gün Doğu Kışla’da oynanan ilk mücadelede, Temizay Sigorta, Zafer Elektrik ile 3-3 berabere kaldı. Maksimum Özel Güvenlik ise Büztaş Beton Mamülleri’ne 4-3 yenildi. Gecenin son maçında Salash Burger, Yakamozspor’u 6-2 mağlup etti.

22 Ağu 2021 - 15:52 - Spor

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