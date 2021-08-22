4. Geleneksel Kocaeli Veteranlar Turnuvası, Genç Olgunların sahne aldığı 3 maç ile devam etti. Çeyrek finale doğru yaklaşan turnuva, kıyasıya rekabeti beraberinde getiriyor. Önceki gün Doğu Kışla’da oynanan ilk mücadelede, Temizay Sigorta, Zafer Elektrik ile 3-3 berabere kaldı. Maksimum Özel Güvenlik ise Büztaş Beton Mamülleri’ne 4-3 yenildi. Gecenin son maçında Salash Burger, Yakamozspor’u 6-2 mağlup etti.
22 Ağu 2021 - 15:52- Spor Güncelleme: 22 Ağu 2021 - 15:54
Genç Olgunlar’da gollü rekabet
4. Geleneksel Kocaeli Veteranlar Turnuvası, Genç Olgunların sahne aldığı 3 maç ile devam etti. Çeyrek finale doğru yaklaşan turnuva, kıyasıya rekabeti...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.