22 Ağu 2021 - 16:53- Gündem G: 22 Ağu 2021 - 16:56

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak mask

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda  belirtilmiş  olup,  istenen  evraklar  ve  başvuru  dosyalarının  nasıl  hazırlanacağına  ilişkin  detaylı  bilgilere  www.aku.edu.tr  web  sayfasında  yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo  yoluyla yapılacaktır.

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# covid-19

22 Ağu 2021 - 16:53 - Gündem

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