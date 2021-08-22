Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre,
CNC TEZGAH OPERATÖRÜ
- CNC Torna ve CNC Torna İşleme Merkezi kullanabilen - Tezgahtaki gerekli ayarlamaları yapabilen ve programı yazarak tek başına kullanabilen - ...0262 349 24 50 VANASAN VANA FITTINGS VE DÖVME SAN. TİC. A.Ş.
Elemanlar alınacaktır
VANASAN VANA FITTINGS VE DÖVME SAN. TİC. A.Ş. firmamızda çalıştırılmak üzere, aşağıdaki niteliklerde çalışma arkadaşları alınacaktır. TORNA OPER...0262 349 24 50 VANASAN VANA FITTINGS VE DÖVME SAN. TİC. A.Ş.
ELEMANLAR ARANIYOR
Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN TEL: 0541 302 0999
MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR
- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN - MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM - RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.