22 Ağu 2021 - 16:56- Gündem G: 22 Ağu 2021 - 16:59

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre,

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak mask

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye   İtfaiye  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...
# itfaiye

22 Ağu 2021 - 16:56 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.351.807 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak mask
Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak mask
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
Özdemir’den Derince Belediyesi’ne ziyaret mask
Özdemir’den Derince Belediyesi’ne ziyaret
İzmit Ambarcı Merkez Camii hızla yükseliyor   mask
İzmit Ambarcı Merkez Camii hızla yükseliyor  
Çınarlıdere’de sabah keyfi mask
Çınarlıdere’de sabah keyfi
Derince Hemşehri Dernekleri Platformu çalışmalarını sürdürüyor   mask
Derince Hemşehri Dernekleri Platformu çalışmalarını sürdürüyor  
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL