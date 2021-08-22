22 Ağu 2021 - 18:50- Spor G: 22 Ağu 2021 - 19:28

MKE Ankaragücü ile Kocaelispor'da ilk 11'ler belli oldu

MKE Ankaragücü ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

MKE Ankaragücü ile Kocaelispor'da ilk 11'ler belli oldu mask

Bugün 19:15'da başlayacak Mke Ankaragücü -  Kocaelispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Tff 1.lig 2021-2022 2. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek.

İLK 11'LER

Stat: Eryaman Stadyumu


Kocaelispor: 

Korcan Çelikay

Dıogo Aleksıs

Özçakmak

Mehmet Taş

Musa Nizam

Yılmaz Özeren

İlyas Kubilay Yavuz

Georges Constant Mandjeck

Mıchael Pereıra

Benhur Keser

Bahattin Köse

Teknik Direktör:  Mustafa Reşit Akçay

Mke Ankaragücü: 

Akın Alkan

Mehmet Murat Uçar

Yusuf Abdioğlu

Hasan Hüseyin Acar

Danıel Lukasık

Erdem Özgenç

Eren Derdiyok

İshak Çakmak

Yasin Güreler

Cem Ekinci

Sinan Osmanoğlu
# Kocaelispor, Mustafa

22 Ağu 2021 - 18:50 - Spor

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