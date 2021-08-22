MKE Ankaragücü ile Kocaelispor'da ilk 11'ler belli oldu

Bugün 19:15'da başlayacak Mke Ankaragücü - Kocaelispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Tff 1.lig 2021-2022 2. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek.
İLK 11'LER
Stat: Eryaman Stadyumu
Kocaelispor:
Korcan Çelikay
Dıogo Aleksıs
Özçakmak
Mehmet Taş
Musa Nizam
Yılmaz Özeren
İlyas Kubilay Yavuz
Georges Constant Mandjeck
Mıchael Pereıra
Benhur Keser
Bahattin Köse
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Mke Ankaragücü:
Akın Alkan
Mehmet Murat Uçar
Yusuf Abdioğlu
Hasan Hüseyin Acar
Danıel Lukasık
Erdem Özgenç
Eren Derdiyok
İshak Çakmak
Yasin Güreler
Cem Ekinci
Sinan Osmanoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.