22 Ağu 2021 - 21:31- Asayiş G: 22 Ağu 2021 - 21:34

Silahlı yaralama olayının şüphelileri tutuklandı

Gebze'de silahlı yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Silahlı yaralama olayının şüphelileri tutuklandı mask

 Gebze'de 20 Ağustos Cuma günü meydana gelen ateşli silahlı kasten yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen C.T., B.T. ve R.T., dün polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.T. ve R.T.'nin suç kayıtlarının olmadığı, şüpheli B.T.'nin ise 'kasten yaralama' suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

22 Ağu 2021 - 21:31 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.351.807 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı mask
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı
Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler mask
Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler
2 çocuk babası koronaya yenildi mask
2 çocuk babası koronaya yenildi
Kamyon, karpuz yüklü tırla çarpıştı! mask
Kamyon, karpuz yüklü tırla çarpıştı!
Atölyesindeki yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi mask
Atölyesindeki yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi
Banyoda düşen emekli polis hayatını kaybetti mask
Banyoda düşen emekli polis hayatını kaybetti
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL