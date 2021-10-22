Standardizasyon Semineri’ne GTÜ ev sahipliği yaptı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında düzenlenen “Standartlara Yön Ver” semineri Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Seminere GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem ŞAHİN, akademisyenler, TSE yetkilileri, sanayiciler ve öğrenciler katıldı.

STANDARDİZASYON SÜRECİNE DAVET ETTİ

Seminerin açılış konuşmalarını GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem ŞAHİN gerçekleştirdi. Açılışta yaptığı konuşmada ŞAHİN, ülkemizin öncül araştırma üniversitelerinden biri olan güçlü akademik kadrosu ile sanayi ve akademi arasında köprü vazifesi gören Gebze Teknik Üniversitesi’nde akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ŞAHİN, "Seminerler ile standardizasyon konusunda kamuoyu bilinci oluşturmayı, Standartların belirlenmesi sürecinde sanayicinin rolünü, sanayi – üniversite iş birliğinin önemini vurgulamayı, Standardizasyon Platformunun tanıtımını, ve standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi. TSE standardizasyon faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Bilgilendirme ve farkındalık seminerleri ile standartların hazırlanması sürecinde tüketicilerin, üreticilerin ve üniversitelerin önemini vurguladı. ŞAHİN son olarak akademisyenler; "Standardizasyon süreçlerini yakından takip etmeye, bilimsel veriler ile desteklenmiş çıktılarınızı, buluşlarınızı standartlar aracılığı ile tüm dünyaya aktarmaya, Uluslararası alanda standart belirleyen bir ülke olma hedefimize katkıda bulunmaya davet ediyorum. Çünkü üniversitelerimizin, sanayicilerimizin ve tüketici birliklerinin ayna komitelere katılması, standart hazırlama süreçlerine görüş bildirmesiyle standartların daha kapsayıcı olarak hazırlanacağına inanıyoruz." dedi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN ise konuşmasında; "Standardizasyon çalışmalarında üniversite-sanayii iş birliği vazgeçilmez bir olgu olduğu gibi TSE’nin çalışmalarında akademinin de önemli bir rolü mevcuttur. Akademinin bu noktada standardizasyon konusu için daha fazla görev alması teşvik edilmelidir. Özellikle akademisyenlerimizin standardizasyon çalışmalarında rol alması gerçek sahada ARGE çalışmalarını tecrübe etme imkanı da sağlamaktadır. Sanayi 4.0 ‘ın ardından 5.0’ı konuştuğumuz bu günlerde Teknolojik alanda ortaya çıkan her ürünün artık bir standartı bulunmakta. Bizler milli teknoloji hamlesi içinde ürettiğimiz her üründe bu uluslararası standartları azami noktada sağlıyoruz bunu biliyorum.

HEPİMİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞMEKTE

Ancak bu konuda ki farkındalığı ve iş birliğini çok daha iyi bir noktaya getirmeliyiz. Burada da hepimize büyük görev düşmekte. Unutmamak gerekir ki ülkemiz sanayisinin uluslararası noktada gerçek manada rekabet edebilir noktaya gelmesi için uluslararası standartlar hepimiz için yol gösterici bir konumdadır.

Bu seminerler dizisi ile artık hep duyduğumuz üniversite sanayii işbirliği kavramında standardizasyon kavramının gerekliliği ve önemini daha iyi kavrayabileceğimize inanıyorum. Bu vesile ile Türk Standartları Enstitümüzün sağladığı olanakları ve yapılan çalışmaları da birinci elden öğrenme şansına sahip olacağız."

Açılış konuşmalarının ardından TSE Standardizasyon Grup Başkanı Akif SESLİ Türkiye’de ve dünyada standardizasyon konulu sunumunu gerçekleştirdi. Standardizasyonda üniversite-sanayi İş birliği üzerine Çoşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige TINMAZSOY SUSUZLU, GTÜ Temel Bilimler Fak. Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ceyhan GÖREN, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Alpaslan GÖZEL sunumları ile akademinin ayna komitelerdeki rolü üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker DÜNDAR, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Çolak katkı sağladılar. Soru ve cevap bölümünün ardından seminer son buldu.