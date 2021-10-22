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22 Eki 2021 - 10:32- Ekonomi G: 22 Eki 2021 - 10:35

Dolar ve altından yeni rekor

Piyasa beklentisinin üzerinde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bugüne de yükselişle başlayan ikili, yeni güne de rekorla başladı. Dolar 9,66 ile, gram altın ise 557 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Dolar ve altından yeni rekor mask

Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirimle yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Piyasa 50 ila 100 baz puan indirim beklerken, bu karar sürpriz oldu. Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası Dolar ve altın yeni rekorlar kırdı.


KARAR SONRASI DOLAR VE ALTIN HIZLI YÜKSELDİ

Dün faiz kararının açıklanmasının hemen öncesinde 9,29 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 9,49 fırlayarak rekor kırdı. Yükselişini sürdüren kur, gece saatlerinde ise rekorunu 9,53'e taşıdı. Karar öncesi 532 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise kararla birlikte 544 liraya çıkarak 6 Kasım 2020'deki rekorunu tazeledi. Yükselişini sürdüren gram gece saatlerinde ise rekorunu 547 liraya taşıdı.

BUGÜN YENİ REKORLAR GELDİ

Yükselişini sürdüren dolar ve altın, yeni güne de rekorla başladı. Saat 10.20 itibarıyla dolar 9,66 ile, gram altın ise 557 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

22 Eki 2021 - 10:32 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Gercek - Nasil kekciler egleniyormiyuz bir teneke yag 97 tl bugunluk yarin 105 tl

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 12:36
01

Erol Demirbek Türk - ALLAHA şükür iyi ki başımızda '' BENİM İŞİM EKONOMİ '' diyen var .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 12:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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