Dilaver Güçlü: Hedefiniz varsa her maçı kazanmak zorundasınız

Kocaelispor’un yetenekli kanat oyuncusu Dilaver Güçlü, üst lig hedefi ile mücadele eden Koacelispor’un bu hedefine ulaşması için her maçı kazanması gerektiğini vurguladı.

İYİ MÜCADELE EDİYORUZ

Dilaver Güçlü Keçiörengücü karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek sözlerine başladı ve şu ifadelere yer verdi: Bu ligde hedefe ulaşmak istiyorsanız her maçı kazanmak zorundasınız. İç saha, dış saha fark etmiyor. Keçiörengücü karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Dış sahada kazanılan puanlar daha da önemli. Zaman zaman kötü oyun sergilesek bile iyi mücadele ediyoruz.

MAÇ, ANTRENMAN GİBİ OLMUYOR

Bu camianın bir hedefi vardır. O da bir üst ligdir. Çok erken belki ama şu kazanılan puanları ilerleyen haftalarda çok faydasını göreceğiz. Maç kondisyonu farklı bir şeydir. Antrenman yapıyorsunuz ama maç gibi olmuyor. Çünkü maça girdiğinizde adrenalin oluşuyor ve onun verdiği heyecan ile kasılıyorsunuz. Bir de hedefiniz var. 1-0 öne geçtikten sonra daha da tedirgin oluyorsunuz.

İYİ BİR TAKIMIZ

Takım olarak skoru koruma amaçlı mücadele ediyorsunuz ve kendi istediğiniz oyunu tam olarak oynayamıyorsunuz. Gençlerbirliği maçı için derslerimize çalıştık, analizlerimizi yaptık. Ancak bizim için çok şey fark etmiyor. Rakibin ismi her ne olursa olsun saygı duyuyoruz ama hiçbir zaman da gözümüzde büyütmüyoruz. Onlar da bizim gibi futbolcu. Biz iyi bir takımız. Bunu sahaya yansıttığımız sürece olduğumuz sürece her maçı kazanırız.