Encümen’de 11 taşınmaz için ihale yapıldı  

Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 109 gündem maddesi görüşüldü. Encümende, Gölcük, İzmit ve Karamürsel’de bulunan taşınmazların 3 yıl süreyle aylık kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Toplantıda ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.
GÖLCÜK’TEKİ KİRALAMALAR
Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı (81 Ada, 124 parsel) No:123 Kalıcı İş Merkezi Kat: 1 adresinde bulunan 105 No'lu iş yeri için yapılan ihaleye tek isim katıldı. Açık Teklif Usulü yapılan ihaleye Muhammed Mustafa Aydın 220 TL + KDV teklif sundu. Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı (81 Ada, 124 parsel) No:123 Kalıcı İş Merkezi Kat: 2 adresinde bulunan 139 No’lu iş yeri için İbrahim Madenci 215 TL + KDV’lik teklif verdi. Yine Kalıcı İş Merkezinde bulunan 155 No'lu iş yerine Loman Lütfi Yılmaz 225 TL + KDV teklif etti.
İZMİT’TEKİ KİRALAMALAR
İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi No: 46/C depo yeri için yapılan ihaleye 1000 TL + KDV’lik, İzmit İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu Sokak No:15 adresinde bulunan arsanın kiralaması için de 750 + KDV’lik teklifler verildi.
6 İŞYERİ İÇİN İSTEKLİ ÇIKMADI
Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı (81 Ada, 124 parsel) No:123 Kalıcı İş Merkezi Kat:1 adresinde bulunan 94, 147 ve 161 No'lu iş yerleri için teklif veren olmadı. Aynı şekilde Karamürsel İlçesi, 4 Temmuz Mahallesi, Amiral Caddesi No:39 /1 Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali adresinde bulunan 4-5, 7 ve 8 No’lu Yazıhaneler için de istekli çıkmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.