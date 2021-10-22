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22 Eki 2021 - 11:25- Gündem G: 22 Eki 2021 - 11:31

İtfaiye’den çevrimiçi yangın güvenliği eğitimi  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı KO-MEK Kursiyer ve eğitimlerine çevrimiçi “Yangın Güvenliği Eğitimi” verdi  

İtfaiye’den çevrimiçi yangın güvenliği eğitimi   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile KO-MEK Kariyer Akademi işbirliğiyle çevrimiçi “Yangın Güvenliği Eğitimi” verildi. Çevrimiçi eğitimler devam edecek.

 

YANGIN GÜVENLİĞİ

Acil durum ve afetlerde sadece Kocaeli’de değil Türkiye’nin her yerinde canla başla mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda halkı ve STK’ları düzenlediği eğitimlerle bilgilendiriyor. Bu kapsamda KO-MEK Kariyer Akademisi işbirliğiyle çevrimiçi “Yangın Güvenliği Eğitimi” düzenlendi. Eğitime KO-MEK kursiyerleri ve eğitimcileri katıldı.

 

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

Eğitime katılan kursiyer ve eğitimcilere yangın nedenleri, oluşabilecek yangınlar, yangın önlemleri ve yangın esnasında hareket tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi. İşbirliği kapsamında kurs merkezleri başta olmak üzere eğitim çalışmalarına devam edilecek.
# eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

22 Eki 2021 - 11:25 - Gündem

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İtfaiye’den çevrimiçi yangın güvenliği eğitimi   mask
İtfaiye’den çevrimiçi yangın güvenliği eğitimi  
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