Ahmet Şerif İzgören Kocaeli’ye geliyor

Konuyla alakalı açıklamada bulunan MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu ‘MÜSİAD, misyonu ve vizyonu gereği ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olabilmesi adına çalışmalar yapıyor. Ülkenin en büyük yapıtaşlarından biri olan ticaret ve ekonomi, zamanı verimli yönetmek ve motivasyonu yüksek tutmayla yönetilebilir. Bizlerde şubemizde bulunan işadamlarımıza ve onların çalışanlarına, zaman yönetimi konusunda en iyi çalışmaları yapan ve bu işin duayeni diyebileceğimiz bir eğitmenle çalışmak istedik. Ahmet Şerif Bey’in bizlere bu konularla alakalı ufuk açıcı bir program yapacağından hiç kuşkumuz yok.’ İfadelerine yer verdi. Programın MÜSİAD üyelerine özel olduğunu belirten Uslu, ilerleyen süreçte bu gibi programların sayısını arttıracaklarını duyurdu.

Ahmet Şerif İzgören Kimdir?

Ahmet Şerif İZGÖREN, 1965 yılında İzmir’de doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’nin ardından 1987’de Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun oldu. 1996 yılında şuan İzgören Akademi olan Academy Internatıonal’ı kurdu. 1998-2003 yılları arasında, İngiltere’deki Northampton Üniversitesi Sunley Management Center’la iş birliği projesini yürüttü. 2001 yılında bir yıl KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. 1998 yılında Elma yayınevini kurdu. Elma yayınevi ve Elma Çocuk 2.5 milyon kitabın okurlarla buluşmasını sağladı. Bugün yayınevinin içinde Türkiye’nin tek Türk Çocuk Edebiyatı müzesi bulunmakta, Müzecikte yazarlar ve çocuklar bir araya getirilip çocuklara kitap okuma ve yazma sevgisi aşılanmaktadır.

İzgören; İngiltere, Avusturalya, Azerbaycan, Ukrayna, Danimarka, Almanya, Slovenya, Avusturya, Gürcistan gibi ülkeler de dâhil olmak üzere 4000’i aşkın eğitim ve seminer verdi. Bunların yarısından fazlası gönüllü seminerlerdir. Türkiye Uğur Böcekleri Projesinin kurucu liderliğini yaptı. Amacı dürüstlük, iş kalitesi, girişimcilik değerleriyle birlikte hoşgörü ve yurt sevgisi ilkelerini yaymak olan projeye katılan gençler aldıkları eğitim sonrası çocuk esirgeme kurumları, cezaevleri, ilköğretim okulları ile Anadolu’nun birçok kasaba ve köyünde 3900ü aşkın gönüllü seminerde 438.000’i aşkın vatandaşımıza ücretsiz eğitimler verdi. Türkiye Uğur Böcekleri Programı kapsamında Ahmet Şerif İZGÖREN’ de gönüllü bir uğur böceğidir. Proje 2015 yılında dernekleşti. 2014 yılında Manisa Demirci’de kurduğu Kara Oklar Ekolojik Hayat Çiftliği Dünya Ekolojik Tarım Örgütü FIBL tarafından yapılan bir yarışmada Türkiye’nin en iyi organik tarım çiftliği ödülünü aldı. Bu çiftlikte gençlere Üretim ve Girişimcilik alanlarında ücretsiz eğitimler verilmektedir. Yayınlanmış yirmi sekiz kitabı vardır.