Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonunda uygulamak üzere “Büyükler” kategorilerinde (Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1.Küme ve 2. Küme Ligleri) müsabaka kadrosu 18 kişiden 21 kişiye çıkartıldı. İsteyen kulüpleri bu sezona mahsus olmak üzere takım kadrolarını 21 kişi olarak yazıp hakeme ibraz edebilecek. Covid-19 salgını nedeniyle 3 olan oyuncu değişikliği sayısı bu sezon da 5 olarak uygulanacak.
22 Eki 2021 - 12:40- Spor Güncelleme: 22 Eki 2021 - 12:41
Amatör maçlarda iki değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonunda uygulamak üzere “Büyükler” kategorilerinde (Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1.Küme ve 2. Küme Li...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.