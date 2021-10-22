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22 Eki 2021 - 12:40- Spor G: 22 Eki 2021 - 12:41

Amatör maçlarda iki değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonunda uygulamak üzere “Büyükler” kategorilerinde (Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1.Küme ve 2. Küme Li...

Erdem ÖVÜÇ
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Amatör maçlarda iki değişiklik mask

Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonunda uygulamak üzere “Büyükler” kategorilerinde (Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1.Küme ve 2. Küme Ligleri) müsabaka kadrosu 18 kişiden 21 kişiye çıkartıldı. İsteyen kulüpleri bu sezona mahsus olmak üzere takım kadrolarını 21 kişi olarak yazıp hakeme ibraz edebilecek. Covid-19 salgını nedeniyle 3 olan oyuncu değişikliği sayısı bu sezon da 5 olarak uygulanacak.
# covid-19

22 Eki 2021 - 12:40 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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