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22 Eki 2021 - 12:43- Spor G: 22 Eki 2021 - 12:44

Büyükakın, İşitme Engelli Judo Milli Takımını ağırladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’na Büyükşehir’in ev sahipliğinde hazırlanıyor

Büyükakın, İşitme Engelli Judo Milli Takımını ağırladı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’nde Dünya Şampiyonasına hazırlanan İşitme Engelliler Judo Milli Takımını ağırladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek- Kadın Judo Milli Takımı kampı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Dünya Şampiyonası hazırlık kampı için Kocaeli’ye gelen Milli Judocular, Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Kapan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret ederek kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Spor Şube Müdürü Barış Çoban ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal hazır bulundu. Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Basketbol Takımı İdarecisi Orhan Demirel ve Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan da Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023 elemelerinde 14 Kasım’da Polonya ile İzmit’te oynayacak. Ziyarette Başkan Büyükakın’a Ay Yıldızlı Milli Takım forması hediye edildi. Başkan Büyükakın, karşılaşma öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımımıza başarılar diledi.

MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımının sürpriz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, “Biz de biliyoruz ki geleceğimiz olan çocuklarımızın sporla kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı Sporcularımızın ülkemizin adını Dünya Şampiyonasında başarıyla duyurmaları bize gurur yaşatmanın yanında mutluluk da verecek. Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımıza elimizden gelen her türlü desteği sunuyoruz. 28 Ekim'de Fransa'nın Versay kentinde yapılacak İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası’nda Milli Takımımıza başarılar diliyorum” dedi

ENES YILDIZ KAFİLEDE YER ALDI.

İşitme Engelliler Judo Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Kapan, katkılarından dolayı Türkiye İşitme Engelliler Judo Federasyonu adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür plaketi takdim etti. Kapan, kampın çok verimli geçtiğini ve Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampında Kocaeli’nde Kağıtspor Kulübü judo takımı ile birlikte hazırlandıklarını belirtti. Son Olimpiyat şampiyonasında üçüncü, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok madalya almış Türkiye'nin farklı kulüplerinden sporcular kampta bulunurken ilimizi temsilen dünya ikincisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Enes Yıldız kafilede yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR KAMP PROGRAMINA DESTEK VERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Kocaeli’nde gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek Kadın Judo Milli Takım kampı devam ediyor. 11 Eylül'de başlayan ve 25 Ekim'de sona erecek kampa; 4 antrenör, 11 erkek, 6 Kadın sporcu, masör ve tercüman olmak üzere toplam 23 kişi katılırken; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü kamp programına destek veriyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Tahir Büyükakın
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Eki 2021 - 12:43 - Spor

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