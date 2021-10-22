Böke, KOTO’da Kocaeli iş dünyasıyla buluştu

Kocaeli Ticaret Odası, ekonomi başta olmak üzere kentin istişare noktası olmaya, üyelerinin görüş ve önerilerini tüm platformlarda aktarmaya devam ediyor. Kocaeli programı kapsamında KOTO’ya konuk olan CHP Genel Sekreteri- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Oda üyesi iş insanlarıyla görüş alışverişi yapma fırsatı da buldu. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı’nın, Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Komite Başkan ve üyeleri, genç ve kadın girişimciler kurulu üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı programda, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, partinin il ve ilçe temsilcileri yer aldı.

‘TÜM GÜCÜMÜZÜ SARF ETME GÜNÜDÜR’

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Bulut, “Gerek üretim ve iş gücü kapasitesi, gerek ihracattaki başarısı ve ticari potansiyeli ile Kocaeli’miz, ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlamakta ve ülke ekonomisi adına çok kıymetli bir rol üstlenmektedir. Elbette piyasalarda sağlanamayan istikrar, kurlarda gerçekleşen dalgalanmalar ve pandemi sürecinin devam eden olumsuz etkileri tüm sektörleri belli oranlarda olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple günümüz, el birliği ile Kentimiz ve Ülkemiz için çalışmak, iş dünyasını ayakta tutmak için tüm gücümüzü ve emeğimizi sarf etme günüdür.

‘PANDEMİ SÜRECİNDE TÜM ÜYELERİMİZE DOKUNMAYA ÇALIŞTIK’

Ülkemiz istihdamında, üretiminde ve ihracatında üstlendiği rol ile vazgeçilemez önemde olan özel sektörün ve tüm paydaşlarının ekonomik anlamda nefes alabilmesi ve katma değer sağlayabilmesi özellikle bu sıkıntılı pandemi sürecini en az hasarla atlatabilmesi hepimiz adına en önemli hedeftir. Biz Kocaeli Ticaret Odası olarak özellikle pandemi sürecinde de tüm üyelerimize dokunmaya çalıştık ve devam ediyoruz, onların sıkıntılarını, önerilerini ilgili mercilere ulaştırmaya, girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Selin Sayek Böke’nin Odamıza gerçekleştirdiği ziyareti önemli bulduğumuzu belirterek kendisini bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz ifade etmek isterim. Önceki ziyaretlerinizde ekonomi üzerine yaptığınız konuşmalar ve açıklamalar tüm katılımcılarımız açısından değerli idi. Görüşlerinizi ve bilgilerinizi burada aktarıyor olmanız bizler için önemli” ifadelerine yer verdi.

‘SAHANIN GERÇEK SESİ SİZLERSİNİZ’

Akabinde KOTO üyesi iş insanlarına hitap eden CHP Genel Sekreteri- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, partisinin ekonomik politikaları ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi. “Sizlerle bu çatı altında bir kez daha buluşmuş olmaktan dolayı çok memnunum” sözleriyle konuşmasına başlayan Sayek Böke, “Kocaeli Ticaret Odası bu kentin en önemli kurumlarının başında geliyor. Böylesi önemli bir kurumda ekonomiyi konuşmak daha da önem arz ediyor. Çünkü sahanın gerçek sesi, düşüncesi sizlersiniz. Birbirimizi dinlemeye en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz” ifadelerine yer verdi. Akabinde, soruları cevaplayarak görüş önerilerini de dinleyen Sayek Böke, “Sizlerin her türlü sorununu çözmek için mecliste var gücümüzle çalışıyor olacağız” ifadelerine yer verdi.