3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da Başkan Ahmet Güntepe, Basın Sözcüsü Haşmet Uçar, yönetim kurulu üyeleri Abdurrahman Kaya ve Eren Kazgan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu makamında ziyaret etti. Tipioğlu’na üzerinde isminin yazıldığı Belediye Derincespor forması hediye eden sarı lacivertli kurmaylar, Veysel Tipioğlu’nu Derince’nin maçlarına davet etti. Başkan Güntepe ve yönetim kurulu üyeleri misafirperverliğinden ötürü Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’na teşekkür etti.
22 Eki 2021 - 12:45- Spor Güncelleme: 22 Eki 2021 - 12:46
Belediye Derincespor’dan Veysel Tipioğlu’na ziyaret
3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da Başkan Ahmet Güntepe, Basın Sözcüsü Haşmet Uçar, yönetim kurulu üyeleri Abdurrahman Kay...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.