İlimizin başarılı kanat forvetlerinden Hamza Bayoğlu, Düzce Süper Amatör Lig takımlarından Düzce 81 Yıldızspor ile anlaştı. Çok ciddi bir yatırım yapan, Kasımpaşaspor’un eski teknik direktörü Ekrem Örenç’in çalıştırdığı ve hedefini iki sezon içerisinde 3. Lig olarak belirleyen Düzce ekibi Hamza’nın transferi ile ofans hattını iyice güçlendirdi. Oldukça süratli, teknik ve dengeli bir kanat oyuncusu olan İzmitli futbolcu yeni takımında başarılı olmak ve sezon sonunda şampiyonluk yaşamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
22 Eki 2021 - 12:45- Spor Güncelleme: 22 Eki 2021 - 12:46
Hamza Bayoğlu, Düzce 81 Yıldızspor’da
İlimizin başarılı kanat forvetlerinden Hamza Bayoğlu, Düzce Süper Amatör Lig takımlarından Düzce 81 Yıldızspor ile anlaştı. Çok ciddi bir yatırım yapa...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.