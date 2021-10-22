Gölcükspor, Kavacık’ı tek golle mağlup etti! “0-1”

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor hazırlık maçında İstanbul BAL takımlarından Kavacıkspor ile deplasmanda karşılaştı. Kırmızı siyahlılar mücadeleyi Oğuzhan Demirer’in şık golü ile kazandı ve sezon öncesi iyi sinyaller vermeye devam etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Kavacık Stadı’nda oynanan maçın 11. dakikasında Kavacıkspor’da Samet’in şutunda kaleci Ayhan uçarak topu çıkardı. 15’te Gölcükspor’da Oğuzhan'ın serbest vuruşunda top kaleci Yılmaz'da kaldı. 21’de Ev sahibi ekipte Samet Bahça seri hareketler ile bir anda ceza alanına sarktı, sert şutunda Ayhan yine gole izin vermedi. Mücadelenin 30. dakikasında rakip yarı alanı ortasında topla buluşan Barış Sinan ceza alanına koşusunu yaptıktan sonra sert bir şut çekse de top Yılmaz'ın ellerinde kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

OĞUZHAN AFFETMEDİ

Çekişme ve yüksek mücadele ikinci yarıda da devam etti. 51’de Kavacıkspor’da Hasan Gündoğdu'nun köşe vuruşunda Mahmut Kemal topa dokundu, top direk yanından dışarıya çıktı. 55’te ise Gölcükspor’un golü geldi. Oğuzhan sağ kanattan ani bir dönüş ile rakip ceza alanına koşusunu yaptı. Herkes Oğuzhan’ın pas çıkarmasını beklerken Oğuzhan çektiği şut ile topu filelerle buluşturdu. “1-0” Bitime 15 dakika kala Gölcükspor atağında Yusuf ceza alanına topla girer girmez şutunu çekse de bu top da Yılmaz'ın ellerinde kaldı. Maçta başka gol olmadı ve Gölcükspor güçlü rakibini sıkı bir hazırlık maçı sonrası 1-0 mağlup etti.