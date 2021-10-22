Reklamı Kapat
22 Eki 2021 - 12:48- Spor G: 22 Eki 2021 - 12:49

Gölcükspor, Kavacık’ı tek golle mağlup etti! “0-1”

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor hazırlık maçında İstanbul BAL takımlarından Kavacıkspor ile deplasmanda karşıl...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gölcükspor, Kavacık’ı tek golle mağlup etti! “0-1” mask

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor hazırlık maçında İstanbul BAL takımlarından Kavacıkspor ile deplasmanda karşılaştı. Kırmızı siyahlılar mücadeleyi Oğuzhan Demirer’in şık golü ile kazandı ve sezon öncesi iyi sinyaller vermeye devam etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Kavacık Stadı’nda oynanan maçın 11. dakikasında Kavacıkspor’da Samet’in şutunda kaleci Ayhan uçarak topu çıkardı. 15’te Gölcükspor’da Oğuzhan'ın serbest vuruşunda top kaleci Yılmaz'da kaldı. 21’de Ev sahibi ekipte Samet Bahça seri hareketler ile bir anda ceza alanına sarktı, sert şutunda Ayhan yine gole izin vermedi. Mücadelenin 30. dakikasında rakip yarı alanı ortasında topla buluşan Barış Sinan ceza alanına koşusunu yaptıktan sonra sert bir şut çekse de top Yılmaz'ın ellerinde kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

OĞUZHAN AFFETMEDİ

Çekişme ve yüksek mücadele ikinci yarıda da devam etti. 51’de Kavacıkspor’da Hasan Gündoğdu'nun köşe vuruşunda Mahmut Kemal topa dokundu, top direk yanından dışarıya çıktı. 55’te ise Gölcükspor’un golü geldi. Oğuzhan sağ kanattan ani bir dönüş ile rakip ceza alanına koşusunu yaptı. Herkes Oğuzhan’ın pas çıkarmasını beklerken Oğuzhan çektiği şut ile topu filelerle buluşturdu. “1-0” Bitime 15 dakika kala Gölcükspor atağında Yusuf ceza alanına topla girer girmez şutunu çekse de bu top da Yılmaz'ın ellerinde kaldı. Maçta başka gol olmadı ve Gölcükspor güçlü rakibini sıkı bir hazırlık maçı sonrası 1-0 mağlup etti.

22 Eki 2021 - 12:48 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.367.894 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Belediye Derincespor’dan Veysel Tipioğlu’na ziyaret mask
Belediye Derincespor’dan Veysel Tipioğlu’na ziyaret
Hamza Bayoğlu, Düzce 81 Yıldızspor’da mask
Hamza Bayoğlu, Düzce 81 Yıldızspor’da
Büyükakın, İşitme Engelli Judo Milli Takımını ağırladı mask
Büyükakın, İşitme Engelli Judo Milli Takımını ağırladı
Amatör maçlarda iki değişiklik mask
Amatör maçlarda iki değişiklik
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti mask
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Ata Yetişken: İl müdürlüğü tarafsız olmalı mask
Ata Yetişken: İl müdürlüğü tarafsız olmalı
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL