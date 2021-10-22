Yılmaz Özeren: Gençlerbirliği maçında taraftar desteğine ihtiyacımız var

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncularından Yılmaz Özeren antrenman sonrası sorularımızı yanıtladı. Yılmaz, taraftarı Gençlerbirliği maçına davet ederken “Taraftar olduğu zaman daha iyi motive oluyor ve mücadele ediyoruz” dedi.

DIŞARIDAN İZLEMEK ÇOK ZOR

Cezalı olduğu için forma giyemediği Keçiörengücü maçını evden takip ettiğini ve bu nedenle de çok zorlandığını belirten Yılmaz şu şekilde konuştu: Maçı evimde izledim. Şunu anladım ki dışarıdan izlemek çok zormuş. Oynamak daha kolay. Keçiören zor bir deplasmandı. İyi mücadele sonucu kazanmasını bildik. Aslında bu ligde her maç zor. Tüm maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Her rakip için analizlerimiz var, farklı sistemlerimiz bulunuyor. Gerçek olan şu k tüm maçlarda çok iyi mücadele ediyoruz.

HEMEN HEMEN HERKES OYNADI

Maçtan maça performanslar değişebiliyor. İyi oynadığımız maçlar da var kötü oynadığımız maçlar da var. Kötü oynadığımız maçlarda galip gelmeyi başarmak da önemli. Bunu mücadelemizle elde ediyoruz. 30 kişilik kadromuzda 9-10 haftalık süreçte hemen hemen herkes forma şansı buldu. Herkes kendini hazır tutmak zorunda. Kimin ne zaman oynayacağı belli değil. Zaten forma giyen her arkadaşımız elinden geleni yapıyor.

MEHMET TAŞ İLE KANKA OLDUK

Yukarılara geldik, maç maç bakıyoruz. İnşallah en yukarıyı istiyoruz. Gençlerbirliği sezona kötü başladı ama toparladılar. Zor bir rakip. Özelikle son maçlardaki performansları gayet iyi. Buna hazırlıklıyız. Ev sahibiyiz, seyirci avantajımız var. O avantaj ile sahaya çıkacağız. İnşallah bu kazanmak istiyoruz. Orta sahada tatlı bir rekabet var. Bu da başarıyı getiriyor. Mehmet Taş ile ilk geldiği günden beri beraberiz. Kanka gibi olduk. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Aile olarak da görüşüyoruz.

HOCAMIZ ADALETİ SAĞLIYOR

Mehmet, Mandjek, Kubilay, Omolo… Hocamız kime şans verirse en iyi şekilde mücadele ediyor. Belki de 4’te 4 yapmamızın, yukarılarda tutunmamızın ana sebeplerinden birisi de bu. Bu ligde herkese forma şansı veriliyor. Önemli olan futbolcunun kendisini hazır tutması ve sahaya çıktığı zaman bunu en iyi şekilde değerlendirmesi. Herkes tartışabilir ama hocamız adaleti en iyi şekilde sağlamaya çalışıyor. En azından biz futbolcular öyle hissediyoruz.

BAMBAŞKA BİR GÜÇ

Samsunspor gibi Altay gibi, daha önce forma giydiğim camialarda da taraftar beni motive ediyordu. Kocaeli’de de böyle. Olumsuzluklardan etkilenmiyorum. Arkamda bir güç olmasını, bunu hissetmesini seviyorum. Böyle olunca performansım da artıyor. Pandemiden sonraki çıkışı da ben ona bağlıyorum. Kocaelispor taraftarı bambaşka itici bir güç. Passolig ve kombine sayılarımız artsın, taraftarımız maça gelsin. Onlar olduğu zaman daha iyi oynuyoruz.