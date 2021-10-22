Kocaelispor’un U-17 takımı bugün Başakşehir U-17 takımını konuk ediyor. Vinsan Tesisleri’nin zemininin futbol oynamaya çok müsait olmamasından ötürü zorlu hazırlık maçı Derince Sentetik Sahada oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak.
22 Eki 2021 - 13:37- Spor Güncelleme: 22 Eki 2021 - 13:38
Başakşehir geliyor
Kocaelispor’un U-17 takımı bugün Başakşehir U-17 takımını konuk ediyor. Vinsan Tesisleri’nin zemininin futbol oynamaya çok müsait olmamasından ötürü...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.