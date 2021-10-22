Başakşehir geliyor

Kocaelispor’un U-17 takımı bugün Başakşehir U-17 takımını konuk ediyor. Vinsan Tesisleri’nin zemininin futbol oynamaya çok müsait olmamasından ötürü zorlu hazırlık maçı Derince Sentetik Sahada oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak.