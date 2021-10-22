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22 Eki 2021 - 13:37- Spor G: 22 Eki 2021 - 13:38

Başakşehir geliyor

Kocaelispor’un U-17 takımı bugün Başakşehir U-17 takımını konuk ediyor. Vinsan Tesisleri’nin zemininin futbol oynamaya çok müsait olmamasından ötürü...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Başakşehir geliyor mask

Kocaelispor’un U-17 takımı bugün Başakşehir U-17 takımını konuk ediyor. Vinsan Tesisleri’nin zemininin futbol oynamaya çok müsait olmamasından ötürü zorlu hazırlık maçı Derince Sentetik Sahada oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak.
# Kocaelispor

22 Eki 2021 - 13:37 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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