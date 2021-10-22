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22 Eki 2021 - 13:38- Asayiş G: 22 Eki 2021 - 13:41

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu

Başiskele'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu mask

Olay, Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
# Başiskele

22 Eki 2021 - 13:38 - Asayiş

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