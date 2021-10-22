Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!

Gölcükler Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden tersaneden emekli Ramazan Durgut’un eşi Fatma Durgut (72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Durgut’un cenazesi Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
4 ÇOÇUK BABASI
İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli Necmettin Güreşen (61) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Necmettin Güreşen’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.