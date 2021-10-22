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22 Eki 2021 - 15:26- Gündem G: 22 Eki 2021 - 23:27

Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!

Koronavirüs nedeniyle iki vatandaşımız hayatını kaybetti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı! mask

Gölcükler Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden tersaneden emekli Ramazan Durgut’un eşi Fatma Durgut (72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Durgut’un cenazesi Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

4 ÇOÇUK BABASI 

İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli Necmettin Güreşen (61) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Necmettin Güreşen’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, covid-19

22 Eki 2021 - 15:26 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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