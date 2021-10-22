Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!

Gölcükler Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden tersaneden emekli Ramazan Durgut’un eşi Fatma Durgut (72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Durgut’un cenazesi Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

4 ÇOÇUK BABASI

İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli Necmettin Güreşen (61) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Necmettin Güreşen’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.