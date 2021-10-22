Yanan çamaşır makinesi apartman dairesini kül ediyordu

Yangın, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında N.Ç. isimli bir kadın çamaşır makinesini açık bırakıp evden dışarıya çıktı. Çalıştığı sırada kısa devre yapan çamaşır makinesi, mutfakta yangına sebep oldu. Mutfaktan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, diğer odalara sirayet edip büyümeden söndürüldü.
Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında N.Ç. isimli bir kadın çamaşır makinesini açık bırakıp evden dışarıya çıktı. Çalıştığı sırada kısa devre yapan çamaşır makinesi, mutfakta yangına sebep oldu. Mutfaktan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, diğer odalara sirayet edip büyümeden söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.