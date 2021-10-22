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22 Eki 2021 - 15:59- Gündem G: 22 Eki 2021 - 16:01

Hürriyet, Akmanşen’den Sosyal Etkinlik Merkezi konusunda işbirliği istedi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’i ziyaretinde İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için hayata geçireceği Sosyal Etkinlik Merkezleri hakkında bilgi vererek işbirliği konusunda destek istedi

Hürriyet, Akmanşen’den Sosyal Etkinlik Merkezi konusunda işbirliği istedi mask

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına İzmit’te birçok çalışmaya imza atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sınavlara hazırlanan öğrenciler ile mezun öğrencilere akademik destek vermek, öğrencilerin eksikliklerini tamamlanmasını sağlamak ve öğrenciyi bir üst eğitim kurumuna hazırlamak adına yeni bir adım daha atıyor. Başkan Hürriyet, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’i ziyaretinde, Sosyal Etkinlik Merkezileri İşbirliği Protokolü hakkında Akmanşen’e bilgi verdi ve destek istedi.


PROTOKOL HAZIRLANDI


İzmit Belediyesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol aşamasında olan Sosyal Etkinlik Merkezi, İzmit’teki her öğrenciye eğitim ve gelişimde fırsat eşitliği sağlayarak, gelişim ve değişimin öncüsü olacak. Sosyal Etkinlik Merkezi’nde çağdaş eğitim kapsamında modern öğretim teknikleri ile başarılı olmayı amaçlayan öğrencilere nitelikli eğitimler ücretsiz olarak verilecek. 


MAHALLERE YAYILACAK


Farklı yaş gruplarına yönelik dersliklerin oluşturulacağı Sosyal Etkinlik Merkezi’nin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilk olarak Kuruçeşme Yenimahalle Mahallesi’nde kurulması planlanıyor. Ayrıca projenin ilerleyen süreçlerinde talepte bulunan ve ihtiyaç duyulan mahallelerde de Sosyal Etkinlik Merkezi oluşturulacak.

# eğitim, İzmit belediyesi, Kadın, Fatma Kaplan Hürriyet, aile

22 Eki 2021 - 15:59 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Alp 41 - Sayın Hürriyet biz sizi belediye başkanı seçtik.ama şehre hiçbirşey yapmadınız. Sanki sosyal hizmetler bakanı,Milli eğitim bakanı gibi sizin değil o bakanlıkların yapacağı işlerle oyalanıyorsunuz. Şehirde 1 Tek eseriniz bile yok.Acaba sizdeAKP denmi öğrendiniz bu tür belediyeciliği.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 17:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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