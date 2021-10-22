Hürriyet, Akmanşen’den Sosyal Etkinlik Merkezi konusunda işbirliği istedi

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına İzmit’te birçok çalışmaya imza atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sınavlara hazırlanan öğrenciler ile mezun öğrencilere akademik destek vermek, öğrencilerin eksikliklerini tamamlanmasını sağlamak ve öğrenciyi bir üst eğitim kurumuna hazırlamak adına yeni bir adım daha atıyor. Başkan Hürriyet, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’i ziyaretinde, Sosyal Etkinlik Merkezileri İşbirliği Protokolü hakkında Akmanşen’e bilgi verdi ve destek istedi.



PROTOKOL HAZIRLANDI



İzmit Belediyesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol aşamasında olan Sosyal Etkinlik Merkezi, İzmit’teki her öğrenciye eğitim ve gelişimde fırsat eşitliği sağlayarak, gelişim ve değişimin öncüsü olacak. Sosyal Etkinlik Merkezi’nde çağdaş eğitim kapsamında modern öğretim teknikleri ile başarılı olmayı amaçlayan öğrencilere nitelikli eğitimler ücretsiz olarak verilecek.



MAHALLERE YAYILACAK



Farklı yaş gruplarına yönelik dersliklerin oluşturulacağı Sosyal Etkinlik Merkezi’nin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ilk olarak Kuruçeşme Yenimahalle Mahallesi’nde kurulması planlanıyor. Ayrıca projenin ilerleyen süreçlerinde talepte bulunan ve ihtiyaç duyulan mahallelerde de Sosyal Etkinlik Merkezi oluşturulacak.