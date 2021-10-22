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22 Eki 2021 - 16:51- Gündem G: 22 Eki 2021 - 16:53

SARBAŞ Genel Müdürü Değer’den sosyal tesis açıklaması

SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan sosyal tesisle ilgili açıklamalarda bulundu.

SARBAŞ Genel Müdürü Değer’den sosyal tesis açıklaması mask

SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan sosyal tesise ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “ İzmit Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını hızla yayma ve geliştirmeye çalışıyoruz. İlke edindiğimiz sosyal belediyecilik kavramını; Gülümse Kafe, Yeni Cuma Çay Bahçesi, Down Kafe, Vitamin Büfeleri, Sarısu Gençlik Kampı, Mevlana Otoparkı, Çınar Halk Market gibi projelerimizi İzmit Belediye Başkanımızın desteği ile SARBAŞ olarak işletmeye devam ediyoruz.


VATANDAŞIMIZDAN YANA TAVIR ALDIK


Bu anlayışla İzmit Halkına daha iyi hizmet sunabilmek için Cumhuriyet Parkı içerisindeki tesisi vatandaşlarımızdan yana tavır alarak hizmete sunduk. Bu tesisimiz hali hazırda adisyon sistemi, yazarkasa pos cihazı ve işletme kayıt belgesi olan bir sosyal tesistir. Bizler İzmit halkına hizmet etmeye ve sosyal belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm halkımızı Cumhuriyet Parkı içerisindeki tesisimizde hoşça vakit geçirmeye ve dinlenmeye bekliyoruz.”
# İzmit belediyesi

22 Eki 2021 - 16:51 - Gündem

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