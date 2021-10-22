Mürsel Gazi MTAL velileri, Hükümet Konağı’na karşı toplandı

Karamürsel’de 1990 yılında 4 Temmuz Mahallesi Atatürk ve Gazanfer Bilge Caddelerinin üzerine inşa edilen, zaman zaman tadilat işlemi gören Karamürsel Hükümet Konağı Binası’nın yıkılması için karar çıktı. Hükümet Konağı’nın önümüzdeki günlerde yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım öncesi binada hizmet veren kamu kurumlarının en kısa zamanda boşlatılması istendi. Konakta hizmet veren kurumlar için ise, Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yeri uygun görüldü. Okul Aile Birliği ve veliler alınan kararın ardından okul önünde toplanarak duruma tepki gösterdiler.

YIKIM KARARI ÇIKTI

Karamürsel Kaymakamlığı ve Kaymakamlığa bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Adliye’nin hizmet verdiği Karamürsel Hükümet Konağı için 1999 depreminde hasar almayan, 2015 yılında binadan alınan numuneler sonucunda 2007 deprem yönetmeliği kararı ile binanın güçlendirilmesi veya yıkılması raporu çıktı. Yapılan tadilat çalışmasının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra bina için bu kez yıkım kararı verildi.

VELİLER AYAKLANDI

Yıkım kararının çıkması ve en kısa zamanda binanın boşaltılması istenince Hükümet Konağı’nda hizmet veren kurumlara yer arayışına girildi. Buna göre Kayacık Mahallesi Bilim Sokak’ta bulunan Mürsel Gazi MTAL’nin uygun görülmesi ve yapılan toplantının ardından Kayacık Mahallesi 210. Caddesi üzerinde eğitime devam eden 100. Yıl MTAL’nin bahçesine konulacak prefabriklerde eğitim yapılması açıklamasına karşın Okul Aile Birliği ve veliler, alınan bu karara tepki göstererek okulun önünde basın açıklaması yaptılar.

“BU OKULDAN MEZUN OLSUNLAR”

Okul Aile Birliği yönetiminden Emine Uzunal, Leyla Yolcu, Fatma Kızılkaya, Ayşe Ünal, Zeynep Topal, Nazmiye Kaya, Gülden Esin ve Şükrü Damar ortak yaptıkları açıklamada, “Mürsel Gazi Okul Aile Birliği ve öğrenci velileri olarak okulumuzun taşınmasını istemiyoruz. Çocuklarımızın bu okuldan mezun olmasını istiyoruz. Biliyoruz, büyüklerimiz birçok yeri gezmiş, kaymakamlıktaki bazı kurumları taşımak için yer aramışlar bulamadıklarını söylüyorlar. Bir eğitimin kapanmasından ziyade başka alternatifler bulunursa buna çok sevineceğiz” ifadelerini kullandılar.

“BU PSİKOLOJİYLE Mİ HAZIRLANACAKLAR?”

Veliler, “Çocuklarımız ve bizler buradan kesinlikle çıkmak istemiyoruz. Çocuklarımız burada özel okul gibi eğitim alıyor. Bizim çocuklarımızın mezun olmasına 2 yıl kaldı. Büyüklerimiz düşünmeleri gerekiyor. Bu çocuklar yaklaşık 2 yıl pandemiden dolayı eğitim alamadılar, şimdi de okulların yaklaşık 2 ay önce açıldıktan sonra 70 öğrencinin geleceği ile oynayarak kendi okullarından çıkartılarak başka bir okulun bahçesinde üstelik prefabriklerde eğitim yapmaları isteniyor. Bu çocuklar önümüzdeki yıl üniversiteye hazırlanacaklar, bu psikolojiyle mi olacak?” dediler.

“BURASI EVİMİZ GİBİ”

“Okulumuzun taşınması yerine başka bir alternatif aransın” diyen veliler, “Bu olay şimdi mi belli oldu, yaklaşık 2 yıl eğitim yoktu, o zaman önlem alınsaydı. Biz Okul Aile Birliği ve veliler olarak okulumuz açılmadan boyadık, tadilatlarını yaptırdık, burası bizim evimiz gibi. Eğer bizi buradan taşırlarsa okulumuzda 70 öğrenci eğitim görüyor, yarısından fazlası bu okuldan kayıtlarını alacaklar, çocuklarımız ve velilerimiz daha da kötü bir ortam içinde kalacak” diye konuştular.

“NEDEN İLK ÖNCE EĞİTİM YERİ SEÇİLİYOR?”

Okulda hukuk ve adalet gibi yeni bölümlerin açıldığını belirten veliler, “Bu çocuklarımızı taşıyarak okulumuzu itibarsızlaştıracaklar. 60 bin nüfuslu bir ilçede yer olmadığını söylüyorlar nasıl olmaz. Öncelikli olarak neden ilk önce eğitim yeri tercih oluyor? İşin başka bir boyuta da, başka bir okulun yani başka bir lisenin bahçesinde prefabrikte eğitim yapılması istenen çocuklarımızın, yarın o okulun öğrencileriyle sıkıntılar yaşamayacağını kim garanti edecek. O zaman bizim ciğerimiz yanacak” şeklinde konuştular.

AKŞAM, PANKARTLARLA TOPLANDILAR

“Gelin buraya taşımak istediğiniz kurumla binamızı ortak kullanalım, buna razıyız” çağrısında bulunan veliler, “Kendi çocuklarına yapılmasını istemediklerini bizim çocuklarımıza yapmasınlar. Bizler kesinlikle buradan ayrılmayı kabul etmiyor ve ayrılmayacağız. Gerekirse gece gündüz okulumuzun önünde yatarız, ama okulumuzu vermeyiz” dediler. Öte yandan veliler, önceki gün vali yardımcısı ile görüşürken Valilikten olumsuz yanıt aldıklarını da duyurdular. Grup açıklamanın ardından okul önünden ayrıldı. Ardından akşam saatlerinde yeniden okul önünde ve ellerinde pankartlarla toplandılar.